К майским праздникам Брянск проверят на наличие террористических угроз
В преддверии празднования 1 Мая и Дня Победы в Брянске усилят контроль за безопасностью в местах массового скопления людей.
Как сообщил начальник управления культуры городской администрации Владимир Севченков, в этом году с 1 по 9 Мая в Брянске пройдет более 600 праздничных мероприятий.
Накануне праздников в областном центре обследуют подвалы и чердаки, кинологи со служебными собаками тщательно проверят места проведения мероприятий.
В праздничные дни за безопасностью в усиленном режиме будут следить полицейские. Во время фейерверка меры безопасности будет обеспечивать и региональное ГУ МЧС России.
Особое внимание уделят безопасности на транспорте – и муниципальном, и частном. Будет усилен контроль за местами большого скопления пассажиров, соблюдением пропускного режима на транспортных предприятиях и организован тщательный досмотр транспорта.
Также в Брянске будут вести информационно-пропагандистскую работу, направленную на повышение бдительности горожан.
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