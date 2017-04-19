К майским праздникам Брянск проверят на наличие террористических угроз

В преддверии празднования 1 Мая и Дня Победы в Брянске усилят контроль за безопасностью в местах массового скопления людей.

Как сообщил начальник управления культуры городской администрации Владимир Севченков, в этом году с 1 по 9 Мая в Брянске пройдет более 600 праздничных мероприятий.

Накануне праздников в областном центре обследуют подвалы и чердаки, кинологи со служебными собаками тщательно проверят места проведения мероприятий.

В праздничные дни за безопасностью в усиленном режиме будут следить полицейские. Во время фейерверка меры безопасности будет обеспечивать и региональное ГУ МЧС России.

Особое внимание уделят безопасности на транспорте – и муниципальном, и частном. Будет усилен контроль за местами большого скопления пассажиров, соблюдением пропускного режима на транспортных предприятиях и организован тщательный досмотр транспорта.

Также в Брянске будут вести информационно-пропагандистскую работу, направленную на повышение бдительности горожан.