В Брянском лицее № 1 открылась школа МГУ
В Брянском городском лицее № 1 имени Пушкина открылась традиционная многопредметная школа Московского государственного университета имени Ломоносова.
Выездная школа МГУ – это лекции, семинары, исследования и экскурсии, которые проводятся по химии, обществознанию, физике, математике и биологии. В этом году в Брянск приехали 10 докторов и кандидатов наук механико-математического, философского, биологического и других факультетов. Впервые с ознакомительными лекциями выступят ученые-лингвисты и литературоведы.
Лицеистов поздравил заместитель председателя областной Думы Юрий Гапеенко. Он также поблагодарил преподавателей МГУ за поддержку и внимание, которое ведущий вуз страны уделяет воспитанникам лицея, сообщили в облдуме.
Юрий Гапеенко сообщил, что в Брянской области «молодежная политика – одно из важнейших направлений».
«В центре внимания находятся вопросы учащейся и студенческой молодежи, профессионального образования, трудоустройства, отдыха и оздоровления, поддержка инициатив в молодежной среде», – сказал Гапеенко.
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