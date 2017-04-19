В брянском магазине диванов кредиты маскировали под рассрочку

Покупателей крупного магазина диванов в Брянске вводили в заблуждение.

В хитросплетениях рекламы компании разбирались сотрудники Брянского УФАС. Как сообщили в ведомстве, в магазине обещали рассрочку платежа без переплаты. Но фактически покупателям оформляли кредит, а магазин предоставлял скидку в размере процентной ставки по кредиту.

«Но кроме процентной ставки есть и другие дополнительные платы, которые ведут к удорожанию товара, но в рекламе об этом не сказано ни слова», – пояснили в УФАС.

Рекламодателю запретили использовать ненадлежащую рекламу и выдали предупреждение.