22 апреля в Брянске пройдет городской субботник
В субботу, 22 апреля, в Брянске состоится городской субботник.
По данным мэрии, в порядок приведут десятки зеленых зон и общественных мест отдыха, парки и скверы.
В их числе липовая аллея по улице Брянского Фронта, зеленые зоны в районе набережной, по улицам Крапивницкого и Крахмалева, вдоль улицы Федюнинского и проспекта Станке Димитрова, парк «Соловьи» и прилегающие овраги, пляж у вокзала Брянск I, Центральный пляж в Бежице и у Мутного озера, берег Снежки.
Сегодня днем в рамках санитарной пятницы представители городского комитета по физической культуре и спорту, руководители муниципальных детско-юношеских спортивных школ, тренеры и спортсмены расчищали тропу здоровья в ЦПКиО имени 1000-летия Брянска (на фото).
«В течение трех часов мы отчистили от мусора зеленую зону вдоль тропы здоровья. К сожалению, вынуждены констатировать, что в основном это тара из-под спиртных напитков. В связи с чем хочется обратиться к населению: будьте более внимательны к окружающей нас природе, не засоряйте ее, ведите здоровый образ жизни, и тогда каждому жителю города будет приятно здесь заниматься спортом!» – прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александр Погорелов.
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