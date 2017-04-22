В Брянск возвращается тепло
Синоптики обещают жителям Брянска потепление.
В первой половине следующей недели днем воздух в областном центре будет прогреваться до 11-13 градусов, ночью все еще возможны заморозки до -1 градуса.
А уже со среды в Брянске потеплеет до 18-20 градусов днем и 7-9 градусов ночью.
Во второй половине недели, включая выходные, возможны небольшие осадки в виде дождя.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
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