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В Брянск возвращается тепло

Опубликовано Вчера, 17:54

Синоптики обещают жителям Брянска потепление.

В первой половине следующей недели днем воздух в областном центре будет прогреваться до 11-13 градусов, ночью все еще возможны заморозки до -1 градуса.

А уже со среды в Брянске потеплеет до 18-20 градусов днем и 7-9 градусов ночью.

Во второй половине недели, включая выходные, возможны небольшие осадки в виде дождя.

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