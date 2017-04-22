В Брянске выступят виртуозы бардовской песни

24 апреля во Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске пройдет «Большой концерт авторской песни».

Уникальный проект представит клуб любителей бардовской песни «Остров», сообщили в городской администрации.

«Нам удалось на одной сцене собрать столько непохожих друг на друга, но, без сомнения, талантливых авторов-исполнителей! Песни признанного мастера жанра Виктора Попова под аккомпанемент гитариста-виртуоза Кирилла Модестова давно полюбились брянскому слушателю. Невероятно женственные и мелодичные песни Натальи Кучер никого не оставляют равнодушными. Представители молодого поколения авторской песни — группа «Ключевое слово» – образец профессионального владения поэтическим слогом, музыкальными инструментами и голосом», – рассказал руководитель клуба «Остров» Сергей Кусков.

Специальный гость вечера – классик и легенда бардовской песни Юрий Лорес. Концерт начнется в 19.00.