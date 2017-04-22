На 90-м году скончалась мать Героя Советского Союза Федора Пугачева

23 апреля ушла из жизни Ульяна Федоровна Пугачева – труженица тыла, мать Героя Советского Союза Федора Пугачева.

Об этом сообщили в Правительстве Брянской области.

Ульяна Пугачева родилась 7 сентября 1927 года в селе Верещаки Новозыбковского района в семье участника Первой мировой войны, полного Георгиевского кавалера Федора Шендрика.

В семье было пятеро детей. На долю Ульяны Федоровны выпали тяжелые годы войны. В послевоенное время ее командировали в брянские леса на заготовку леса для строительства. На подводах возила торф в Новозыбков, затем, до выхода на пенсию, трудилась в колхозе «Россия».

Вместе с мужем Иваном Елисеевичем Пугачевым, участником Великой Отечественной войны, воспитала четверых детей. Один из них – боевой офицер, воин-интернационалист, Герой Советского Союза Федор Иванович Пугачев.

В правительстве области выразили соболезнования Федору Пугачеву, а также всем родным и близким Ульяны Пугачевой.