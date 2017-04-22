На 90-м году скончалась мать Героя Советского Союза Федора Пугачева
23 апреля ушла из жизни Ульяна Федоровна Пугачева – труженица тыла, мать Героя Советского Союза Федора Пугачева.
Об этом сообщили в Правительстве Брянской области.
Ульяна Пугачева родилась 7 сентября 1927 года в селе Верещаки Новозыбковского района в семье участника Первой мировой войны, полного Георгиевского кавалера Федора Шендрика.
В семье было пятеро детей. На долю Ульяны Федоровны выпали тяжелые годы войны. В послевоенное время ее командировали в брянские леса на заготовку леса для строительства. На подводах возила торф в Новозыбков, затем, до выхода на пенсию, трудилась в колхозе «Россия».
Вместе с мужем Иваном Елисеевичем Пугачевым, участником Великой Отечественной войны, воспитала четверых детей. Один из них – боевой офицер, воин-интернационалист, Герой Советского Союза Федор Иванович Пугачев.
В правительстве области выразили соболезнования Федору Пугачеву, а также всем родным и близким Ульяны Пугачевой.
Новости регионов
24 Апреля, 2017
|0
|$57
|€61
Представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в публичных слушаниях по итогам работы Госинспекции труда в Брянской области за I квартал.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятью бригадными автомобилями ГАЗ- 4732, которые переданы в Новозыбковский, Жуковский, Почепский, Унечский районы электрических сетей (РЭС) и Суземскую бригаду службы линий.
Сегодня в Брянском регионе Московской железной дороги стартовала акция по безопасности «Внимание – дети!», инициированная железнодорожниками столичной магистрали, чтобы снизить уровень непроизводственного травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Акция продлится до 2 июня 2017 года, основной акцент в профилактической работе будет сделан на подрастающем поколении – детях и подростках.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.