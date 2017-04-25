Поиск по сайту

За мат в адрес полицейского жителя Сельцо приговорили к 300 часам работ

Опубликовано Сегодня, 11:00

Жителя Сельцо признали виновным в публичном оскорблении полицейского.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел в День всех влюбленных.

14 февраля пьяный мужчина в приемном покое Сельцовской городской больницы в присутствии медиков оскорбил сотрудника полиции в нецензурной форме.

Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Приговор в силу еще не вступил.

 980
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пьяный житель Сельцо заживо сжег подругу
  • Житель Жуковского района порыбачил на 100 часов исправительных работ
  • Еще один пьяный водитель Брянской области приговорен к обязательным работам
  • Житель Сельцо предстанет перед судом за то, что оскорбил и избил участкового
  • Трижды изнасиловавший несовершеннолетнюю житель Унечи приговорён к 20 дням обязательных работ
    •
    Новости регионов
    ДТП улице Рыленкова в Смоленске. Трамвай столкнулся с иномаркой
    17:14:36 25-04-2017
    Трамвай врезался в машину BMW на улице Рыленкова в областном центре 25 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    В «Смоленском Поозерье» пройдет благотворительный легкоатлетический забег
    14:33:17 25-04-2017
    Забег под названием «Бежим за зубров» состоится в «Смоленском Поозерье» 3 июня 2017 года, об этом сообщила пресс-служба национального парка.
    В Смоленске ищут 13-летнюю Эсмиру Курбанову
    13:26:54 25-04-2017
    Эсмира Курбанова ушла из дома на улице Соболева в Смоленске 21 апреля, об этом сообщила группа ПСО «Сальвар» в соцсети.
    В Смоленске состоится Всероссийский турнир по дзюдо
    12:35:50 25-04-2017
    Первый открытый Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в субботу, 29 апреля, в Смоленске.
    В микрорайоне Сортировка представители «Единой России» помогают снести старые бараки
    12:03:51 25-04-2017
    Смоленское региональное отделение Партии «Единая Россия» провело 22 апреля в микрорайоне Сортировка областного центра субботник, во время которого активисты расчистили мусорные завалы возле расселенных бараков и приступили к демонтажу заброшенных одноэтажек.
    Вязьмича приговорили к 17 лет колонии строгого режима
    11:48:46 25-04-2017
    Суд Смоленской области признал жителя Вязьмы, 25-летнего молодого человека, виновным в хищении и убийстве двух девушек, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области.
    25 Апреля, 2017
    		 +7 $57€61
    Лента новостей
    Сегодня, 18:00
    В Брянской области прогнозируют 20 градусов тепла и сильный ветер
    Сегодня, 17:20
    В Брянской области наметился кризис в жилищном строительстве
    Сегодня, 16:40
    В брянских райцентрах пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 16:00
    Брянцев ужаснуло кладбище в Антоновке (ФОТО)
    Сегодня, 15:20
    Дочь депутата Коломейцева победила в интернет-голосовании конкурса «Мисс Брянск» (ФОТО)
    Сегодня, 14:40
    Под Брянском столкнулись маршрутка и грузовик: есть пострадавшие
    Сегодня, 14:00
    Проект дороги к Мичуринскому забраковали из-за коммуникаций
    Сегодня, 13:20
    В Брянске сняли на видео уезжающего с места ДТП таксиста (ФОТО)
    Сегодня, 12:40
    25-летнего жителя Мглина задержали за кражу двух мешков сахара
    Сегодня, 12:00
    Под Брянском образовалась большая пробка
    Сегодня, 11:30
    «Как на рынке торговка»: брянский блогер «кошмарил» чиновницу Солодун (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:00
    За мат в адрес полицейского жителя Сельцо приговорили к 300 часам работ
    Сегодня, 10:30
    В Брянске стерилизуют бездомных собак из районов области
    Сегодня, 10:00
    Прокуратура потребовала от Граборова обезопасить люки в центре Брянска
    Сегодня, 09:30
    Меценат Хвич Гварлиани передал в Брянск именную зажигалку Василия Казакова
    Сегодня, 09:30
    На авиарейс Брянск – Санкт-Петербург распродано 50 билетов
    Сегодня, 08:30
    Подсудимого брянского депутата Зародыша лишат мандата
    Сегодня, 08:00
    Из-за Ритуала памяти 26 апреля в Брянске ограничат движение
    Вчера, 20:19
    Банда подростков избила и ограбила двух мужчин в Брянске
    Вчера, 20:06
    На 90-м году скончалась мать Героя Советского Союза Федора Пугачева
    Вчера, 19:00
    Аэропорт «Брянск» должен начать с чистого листа – Богомаз
    Вчера, 18:20
    На Радоницу в Брянске перекроют часть улицы Красноармейской
    Вчера, 17:59
    На Радоницу в Брянске будут курсировать 78 автобусов
    Вчера, 17:40
    В Брянске отремонтируют фасад КЗ «Дружба»
    Вчера, 17:00
    Жители Рогнедино готовы дойти до Путина, чтобы спасти больницу
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 18:13
    Новым генеральным директором компании «Умалат» назначен Алексей Денисов
    Сегодня, 15:09
    Заслуженный артист России Виктор Третьяков с новой программой «Странник».
    Сегодня, 09:45
    «МегаФон» представляет обновлённую опцию «Интернет Планшет XS»
    Вчера, 14:09
    Почему батареи «ХОЛОДНЫЕ»?
    Вчера, 10:44
    Люксор приглашает сформировать «Бессмертный полк» нашего города
    Актуальные темы
    Общество О главном
    «Деловой алкаш»: в Унече сняли на видео пинающего машину депутата
    Новости Происшествия
    Банда подростков избила и ограбила двух мужчин в Брянске
    Общество О главном
    10 вымогателей терроризировали «денинскую» колонию в Клинцах
    Общество О главном
    В Брянске девятиклассники отказались от выпускного в пользу больного ребенка
    Новости Происшествия
    В Брянске 32-летняя женщина зарезала соседа по коммуналке
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянская «ОПОРА» вручила подарки ученикам Карачевской школы искусств

    Брянская «ОПОРА» вручила подарки ученикам Карачевской школы искусств

    «Весенняя неделя добра-2017» прошла в Брянской области на минувшей неделе. Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» также не осталось в стороне и сделало доброе дело для учащихся Карачевской школы искусств имени В.Ф. Кольцова.

    Ростелеком новости
    По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз

    Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
    МРСК новости
    Брянскэнерго обновляет парк служебной техники

    Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятью бригадными автомобилями ГАЗ- 4732, которые переданы в Новозыбковский, Жуковский, Почепский, Унечский районы электрических сетей (РЭС) и Суземскую бригаду службы линий.
    РЖД новости
    В Брянском регионе МЖД на майские праздники изменится расписание пригородных поездов

    В Брянском регионе МЖД на майские праздники изменится расписание пригородных поездовВ соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017 году» для обеспечения перевозки пассажиров в предпраздничные и праздничные майские дни движение пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги будет организовано следующим порядком

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.