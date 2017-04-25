За мат в адрес полицейского жителя Сельцо приговорили к 300 часам работ

Жителя Сельцо признали виновным в публичном оскорблении полицейского.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел в День всех влюбленных.

14 февраля пьяный мужчина в приемном покое Сельцовской городской больницы в присутствии медиков оскорбил сотрудника полиции в нецензурной форме.

Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Приговор в силу еще не вступил.