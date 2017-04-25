Брянцев ужаснуло кладбище в Антоновке
Жители Брянска, побывавшие на кладбище в Антоновке, возмущены праздничной торговлей и состоянием прилегающей территории.
В редакцию ИА «Город 32» поступило письмо от семьи Николаевых. Они рассказали, что в Радоницу приехали в Антоновку, чтобы навестить могилы родственников.
«Дорога, ведущая к кладбищу, представляет собой одну большую свалку. К празднику мусор вдоль дороги никто не потрудился убрать. На самом кладбище более-менее чисто, а в нескольких метрах от него – словно полигон ТБО», – написали Николаевы.
По их словам, на входе посетителей встречают торговцы сладостями, китайскими игрушками и воздушными шариками, цыгане, выпрашивающие деньги, и два сотрудника полиции. Последние, рассказали Николаевы, не мешают празднующим Радоницу горожанам поминать усопших рюмкой-другой.
Новости регионов
25 Апреля, 2017
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