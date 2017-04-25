Брянцев ужаснуло кладбище в Антоновке

Жители Брянска, побывавшие на кладбище в Антоновке, возмущены праздничной торговлей и состоянием прилегающей территории.

В редакцию ИА «Город 32» поступило письмо от семьи Николаевых. Они рассказали, что в Радоницу приехали в Антоновку, чтобы навестить могилы родственников.

«Дорога, ведущая к кладбищу, представляет собой одну большую свалку. К празднику мусор вдоль дороги никто не потрудился убрать. На самом кладбище более-менее чисто, а в нескольких метрах от него – словно полигон ТБО», – написали Николаевы.

По их словам, на входе посетителей встречают торговцы сладостями, китайскими игрушками и воздушными шариками, цыгане, выпрашивающие деньги, и два сотрудника полиции. Последние, рассказали Николаевы, не мешают празднующим Радоницу горожанам поминать усопших рюмкой-другой.



