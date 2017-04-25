Дочь депутата Коломейцева победила в интернет-голосовании конкурса «Мисс Брянск»

Суд Смоленской области признал жителя Вязьмы, 25-летнего молодого человека, виновным в хищении и убийстве двух девушек, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Смоленское региональное отделение Партии «Единая Россия» провело 22 апреля в микрорайоне Сортировка областного центра субботник, во время которого активисты расчистили мусорные завалы возле расселенных бараков и приступили к демонтажу заброшенных одноэтажек.

Первый открытый Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в субботу, 29 апреля, в Смоленске.

Эсмира Курбанова ушла из дома на улице Соболева в Смоленске 21 апреля, об этом сообщила группа ПСО «Сальвар» в соцсети.

Забег под названием «Бежим за зубров» состоится в «Смоленском Поозерье» 3 июня 2017 года, об этом сообщила пресс-служба национального парка.

Трамвай врезался в машину BMW на улице Рыленкова в областном центре 25 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

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По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.