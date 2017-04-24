Брянцев приглашают стать православными донорами
12 мая в Брянской епархии пройдет День православного донора.
По благословению митрополита Брянского и Севского Александра акция состоится на площади у кафедрального Собора. с 9.00 до 12.30 здесь будет развернута передвижная лаборатория для забора донорской крови.
Вырученные от сдачи крови деньги будут направлены на благотворительность, сообщили в Брянской епархии.
Донорами крови или плазмы могут стать здоровые совершеннолетние граждане РФ, прописанные в Брянской области, весящие не менее 50 килограммов.
Противопоказаниями к сдаче крови являются ВИЧ-инфекция, гепатит, в том числе перенесенный в прошлом, и употребление наркотиков.
Накануне сдачи крови нельзя есть жирного и жареного, в день сдачи можно позавтракать булочкой со сладким чаем.
При себе необходимо иметь паспорт.
Новости регионов
26 Апреля, 2017
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