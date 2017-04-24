В Брянске кардиолог отказал в экстренном приеме больной женщине
Жительница Брянска пожаловалась на отказ в оказании медицинской помощи в поликлинике № 7.
«Кардиолог в поликлинике № 7 отказал в приеме пациентке, так как у нее не было талона. Ему позвонили из регистратуры и спросили, примет ли он пациентку, которой плохо и которая у него наблюдается, на что кардиолог отправил ее к терапевту», – рассказала женщина на сайте областного департамента здравоохранения.
Она просит чиновников ответить, «чем может помочь терапевт, если лечение назначил кардиолог?».
Пока ответов она не получила.
Новости регионов
26 Апреля, 2017
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