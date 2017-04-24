На светофоре в Брянске сняли на видео собаку-пешехода с щенками
В Брянке сняли на видео умную дворнягу с щенками – семейство переходило дорогу на зеленый сигнал светофора.
Видеозапись с авторегистратора появилась на канале «Город Карачев» в YouTube. «Смотреть всем! Собака учит щенят переходить дорогу. Брянск», – говорится в комментарии к видео.
На записи видно, как на светофоре перед кольцом по проспекту Станке Димитрова на зеленый свет дорогу перешли женщина, трое девушек, а затем, пропустив всех пешеходов и внимательно озираясь по сторонам, рыжая дворняга с двумя щенками.
Дождавшись своего сигнала, водители возобновили движение.
Новости регионов
26 Апреля, 2017
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