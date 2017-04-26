Мать финалистки «Мисс Брянск»: «Мама за тебя любого переедет!»

Олеся Коломейцева, мать финалистки конкурса «Мисс Брянск – 2017» Кристины Коломейцевой, выступила в защиту дочери.

Напомним, 21-летняя Кристина Коломейцева, одна из четырех детей политика и участника проекта «Вдребезги» Александра Коломейцева, победила в интернет-голосовании «Мисс Брянск – 2017» и вошла в число 15 финалисток. Итоги конкурса подведут 29 апреля.

Пока Кристина Коломейцева готовится к победе, брянцы обсуждают в Интернете итоги интернет-голосования, оставляя негативные комментарии в адрес финалистки.

За дочь вступилась ее мать Олеся Коломейцева.

«Милая моя девочка, замечательный мой ребёнок))))))ты у меня звезда и ты это знаешь )))))как говорит наш папа будь сильной посмотри сколько гадких людей в жизни. Вы наша гордость !!!!!!» – написала она на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.).

Позже она добавила: «Ни одного комментария под своим именем )))))одни трусы ))))) доча ты же знаешь мама за тебя любого переедет !!!!!!даже тех кого машиной не переехать)))))))».

Критически настроенные интернет-пользователи не оставили ее сообщение без внимания. «Лучше бы русский язык подучила», «На очень редкого любителя», – пишут они.