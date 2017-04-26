«Психанул»: в Брянске автомобилист вышел на борьбу с ямами

В Брянске заметили водителя, ремонтировавшего дорожные ямы в Бежицком районе.

Фото и видео с места событий в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, ремонтные работы развернулись у «Визита» по улице Почтовой.

К ремонту дороги водитель «ВАЗа» подготовился основательно, привезя с собой прицеп с кирпичами. Он аккуратно заложил ими несколько ям у остановки. На видео видно, что дорога действительно представляет опасность для машин.

Местные жители утверждают, что «там постоянно кто-нибудь кирпичами закладывает либо ездить невозможно».

«Молодец! А то ведь в этом городе больше некому заниматься дорогами. Если не мы, то кто?», «Доведут скоро чинуши, разметку начнем сами рисовать», «Мужик психанул!», «Хоть кому-то есть дело до дорог, мужик красава!» – комментируют начинание брянцы.

«Показать бы это Путину, когда он приезжал в перинатальный центр. Или дорогу, проложить маршрут именно через этот самый «Визит». А главврача заставить каждое утро на работу на ее «отличной» «Калине». Что ж, раз сказано «дороги отличные», то их теперь и не будет. Раз мы так хорошо живем, нам теперь коммуналку сделали самую большую во всей России, чтоб не радовались. Мужику респект. Видимо, он очень великодушный человек, не лентяй и не жадина. Таких единицы!» – отметил один из интернет-пользователей.