Поиск по сайту

Девушка в маске кошки стала «Мисс Тотальный диктант» в Брянске

Опубликовано Сегодня, 19:00

В Брянске выбрали мисс и мистера «Тотального диктанта – 2017».

«Мисс Тотальный диктант» признана Алина Теремкова, старшая вожатая 53-й школы. Она обошла пятерых соперниц (на нижнем фото). На фото, отобранном для интернет-голосования, она предстала в зеленой маске кошки.

«Мистером Тотальный диктант» стал Павел Лапонов, выпускник факультета физической культуры БГУ.

На отлично в этом году «Тотальный диктант» написали 13 брянцев.




 2360
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске 209 человек написали «Тотальный диктант»
  • Брянцев приглашают на «Тотальный диктант»
  • Организаторы объяснили принцип выбора «Мисс «Тотальный диктант» – Брянск»
  • «Мисс «Тотальный диктант» в Брянске стала учитель Анастасия Тимко
  • В Брянске выберут самую красивую участницу «Тотального диктанта»
    •
    Новости регионов
    Возбуждено уголовное дело в отношении смолянки, выложившей в Интернет снимки умирающего кота
    17:11:14 27-04-2017
    Правоохранители Смоленска в отношении девушки, поиздевавшейся над котом, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
    36-летняя смолянка лишилась двухколесного транспорта
    15:51:46 27-04-2017
    Сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в похищении двухколесного транспорта у 36-летней смолянки, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Правоохранители Смоленска ищут очевидцев поджога автомашин
    14:33:20 27-04-2017
    Специалисты следственного управления УМВД РФ занимаются уголовным делом, возбужденным вяземскими коллегами по ч. 2 ст.157 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», по факту поджога транспортных средств, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Подозреваемый в незаконном обороте героина задержан в Вязьме (Видео)
    13:32:53 27-04-2017
    Полиция задержала 44-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков на территории региона, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Студент трубчевского техникума осуждён за кражу инструмента из мираторговской машины
    12:14:10 27-04-2017
    К полутора годам условно приговорён за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность студент Трубчевского автомеханического техникума Александр Левченков.
    Серийного насильника-педофила смоленский суд приговорил к колонии особого режима
    11:24:58 27-04-2017
    Суд Смоленской области вынес 35-летнему местному жителю, надругавшемуся над девочкой-подростком, наказание в виде 17, 5 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.
    27 Апреля, 2017
    		 +14 $57€62
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    Девушка в маске кошки стала «Мисс Тотальный диктант» в Брянске (ФОТО)
    Сегодня, 18:20
    1 Мая в центре Брянска запретят движение транспорта
    Сегодня, 17:40
    В Брянске девушка догнала грабителя и вызвала полицию
    Сегодня, 17:00
    Николай Валуев посадил деревья в Стародубе
    Сегодня, 16:20
    Отравившийся в суде брянец обвинил семью Ветошко и судью Колесникова (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:40
    На переулке Городищенском в Брянске потушили крупный пожар
    Сегодня, 15:00
    Часть улицы Горького в Брянске отремонтируют к 1 Мая
    Сегодня, 14:20
    3 миллиона за бой: «Матч ТВ» подсчитал доходы брянского бойца Минакова
    Сегодня, 13:40
    С директора брянского «Лития» взыскали 3,4 миллиона за сокрытие доходов
    Сегодня, 13:00
    «Пэрис Хилтон» и «сговор с губернатором»: Коломейцев об «изгнании» из райсовета (ВИДЕО)
    Сегодня, 12:32
    В Брянске за рулем умер водитель «КамАЗа» – очевидцы
    Сегодня, 12:00
    Брянских водителей предупредили об опасных погодных условиях
    Сегодня, 11:30
    В Брянске 34-летний мужчина погиб от рук пьяной гостьи
    Сегодня, 11:00
    ОНФ показал разрушенные брянские дороги (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:30
    В Брянске пенсионерка повредила плечо в маршрутке № 240
    Сегодня, 10:00
    Пропавшего в Брянске Сергея Подобедова нашли живым
    Сегодня, 09:30
    «Без НДС»: в Брянске собирают деньги на памятник Кириллу и Мефодию
    Сегодня, 09:00
    День Победы в Брянске отметят фейерверком на Кургане Бессмертия
    Сегодня, 08:30
    Отдыхавший в Африке брянец заразился тропической малярией
    Сегодня, 08:00
    Брянская епархия установит поклонный крест на въезде в Брянск
    Вчера, 19:12
    Брянское «Динамо» наказали за порнографический баннер
    Вчера, 19:01
    Житель Мглинского района заживо сжег пьющую жену
    Вчера, 19:00
    В Брянске почтили памяти погибших в результате чернобыльской аварии
    Вчера, 18:20
    «Психанул»: в Брянске автомобилист вышел на борьбу с ямами (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 17:40
    27 апреля в Брянской области потеплеет до 23 градусов и усилится ветер
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:12
    Студент трубчевского техникума осуждён за кражу инструмента из мираторговской машины
    Вчера, 16:11
    Итальянские истории
    Вчера, 16:02
    Ночь кино в кинотеатре "Люксор"
    Вчера, 12:28
    «МегаФон» организовал связь во время учений МЧС России
    Вчера, 11:54
    Как на Брянщине восстанавливают храмы?
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Дочь депутата Коломейцева победила в интернет-голосовании конкурса «Мисс Брянск»
    Общество О главном
    В брянской поликлинике объяснили отказ кардиолога в экстренном приеме
    Новости Общество
    Брянцев ужаснуло кладбище в Антоновке
    Новости Общество
    На светофоре в Брянске сняли на видео собаку-пешехода с щенками
    Новости Происшествия
    Банда подростков избила и ограбила двух мужчин в Брянске
    Новости партнёров
    Опора России
    «ОПОРОВЕЦ» Ольга Пискунова возглавила Экспертный Совет Центра инноваций социальной сферы Брянской области

    «ОПОРОВЕЦ» Ольга Пискунова возглавила Экспертный Совет Центра инноваций социальной сферы Брянской области

    Тринадцать брянских предприятий включены в реестр социальных предпринимателей на заседании Центра инноваций социальной сферы на основании решения Экспертного совета под председательством члена «ОПОРЫ РОССИИ» Ольги Пискуновой.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поддержал проведение выставки «СтройТехЭкспо-Брянск-2017»

    С 21 по 23 апреля 2017 года в Брянске прошла ежегодная выставка «СтройТехЭкспо-Брянск-2017». Брянский филиал «Ростелекома» развернул Wi-Fi для всех участников выставки, а также обеспечил техническую поддержку сети.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили лучших спортсменов

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошла летняя спартакиада, посвященная Дню Победы. В ней приняли участие около 100 сотрудников из исполнительного аппарата и районов электрических сетей (РЭС) предприятия.
    РЖД новости
    Пригородные поезда Брянск – Комаричи будут делать дополнительную остановку на платформе Рассошка

    Пригородные поезда Брянск – Комаричи будут делать дополнительную остановку на платформе РассошкаС 28 апреля пригородные поезда, курсирующие между городом Брянск и поселком Комаричи, станут дополнительно останавливаться по требованию пассажиров на платформе Рассошка, расположенной в Брасовском районе Брянской области.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.