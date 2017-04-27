Девушка в маске кошки стала «Мисс Тотальный диктант» в Брянске
В Брянске выбрали мисс и мистера «Тотального диктанта – 2017».
«Мисс Тотальный диктант» признана Алина Теремкова, старшая вожатая 53-й школы. Она обошла пятерых соперниц (на нижнем фото). На фото, отобранном для интернет-голосования, она предстала в зеленой маске кошки.
«Мистером Тотальный диктант» стал Павел Лапонов, выпускник факультета физической культуры БГУ.
На отлично в этом году «Тотальный диктант» написали 13 брянцев.
Новости регионов
27 Апреля, 2017
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