Девушка в маске кошки стала «Мисс Тотальный диктант» в Брянске

В Брянске выбрали мисс и мистера «Тотального диктанта – 2017».

«Мисс Тотальный диктант» признана Алина Теремкова, старшая вожатая 53-й школы. Она обошла пятерых соперниц (на нижнем фото). На фото, отобранном для интернет-голосования, она предстала в зеленой маске кошки.

«Мистером Тотальный диктант» стал Павел Лапонов, выпускник факультета физической культуры БГУ.

На отлично в этом году «Тотальный диктант» написали 13 брянцев.







