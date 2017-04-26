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В Брянске предприниматель незаконно торговал скрытыми камерами

Опубликовано Сегодня, 11:00

В Брянске 47-летнего индивидуального предпринимателя обвинили в незаконном обороте «шпионского» оборудования.

По данным СУ СК РФ по Брянской области, 3 марта торговец, не имеющий лицензии на реализацию спецсредств для негласного получения информации, за 800 рублей продал датчик движения со скрытой видеокамерой.

При обыске у него обнаружили еще и пульт управления для телевизора, оборудованный аналогичным образом.

На допросе предприниматель дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет заключения.

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