В Брянске предприниматель незаконно торговал скрытыми камерами

В Брянске 47-летнего индивидуального предпринимателя обвинили в незаконном обороте «шпионского» оборудования.

По данным СУ СК РФ по Брянской области, 3 марта торговец, не имеющий лицензии на реализацию спецсредств для негласного получения информации, за 800 рублей продал датчик движения со скрытой видеокамерой.

При обыске у него обнаружили еще и пульт управления для телевизора, оборудованный аналогичным образом.

На допросе предприниматель дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет заключения.