В Брянске предприниматель незаконно торговал скрытыми камерами
В Брянске 47-летнего индивидуального предпринимателя обвинили в незаконном обороте «шпионского» оборудования.
По данным СУ СК РФ по Брянской области, 3 марта торговец, не имеющий лицензии на реализацию спецсредств для негласного получения информации, за 800 рублей продал датчик движения со скрытой видеокамерой.
При обыске у него обнаружили еще и пульт управления для телевизора, оборудованный аналогичным образом.
На допросе предприниматель дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет заключения.
Новости регионов
28 Апреля, 2017
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