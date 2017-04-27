В Унече два водителя получили одинаковые сроки за смерть пассажира
Сразу два водителя предстали перед Унечским районным судом по обвинению в смертельном ДТП.
Авария произошла 25 августа 2015 года, сообщили в суде. Водитель легковой машины пошел на обгон и на встречной полосе протаранил мотоцикл «Урал». Мотоциклист управлял неисправным мотоциклом и вез пассажира без защитного шлема.
Пассажир получил тяжелые травмы – он умер в районной больнице.
Обоих водителей суд приговорил к одинаковому наказанию – двум годам условно с годовым испытательным сроком. В течение полутора лет им запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением.
Новости регионов
29 Апреля, 2017
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