Поиск по сайту

В Унече два водителя получили одинаковые сроки за смерть пассажира

Опубликовано Вчера, 19:45

Сразу два водителя предстали перед Унечским районным судом по обвинению в смертельном ДТП.

Авария произошла 25 августа 2015 года, сообщили в суде. Водитель легковой машины пошел на обгон и на встречной полосе протаранил мотоцикл «Урал». Мотоциклист управлял неисправным мотоциклом и вез пассажира без защитного шлема.

Пассажир получил тяжелые травмы – он умер в районной больнице.

Обоих водителей суд приговорил к одинаковому наказанию – двум годам условно с годовым испытательным сроком. В течение полутора лет им запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением.

 1360
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • За смертельное столкновение с деревом брянскому водителю дали три года
  • В Унече за смерть пассажира будут судить двух водителей
  • Водителя, в машине которого сгорели три пассажира, приговорили к трем годам
  • Виновница смертельного ДТП на трассе Брянск – Новозыбков получила 3,5 года
  • Погубивший пассажира водитель отделался условным сроком
    •
    Новости регионов
    Авто Renault влетело в автобус на улице Фрунзе в Смоленске
    17:01:00 28-04-2017
    Серьезное ДТП с участием автомобиля Renault случилось в областном центре на улице Фрунзе 28 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    ДТП на улице Шевченко в Смоленске. Chevrolet врезалась в грузовик
    16:35:34 28-04-2017
    Иномарка Chevrolet столкнулась с грузовиком на улице Шевченко в областном центре 28 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Центральные улицы Смоленска закроют для проезда автомобилей
    15:48:24 28-04-2017
    Эстафета по легкой атлетике, посвященная 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в областном центре 4 мая, об этом сообщила пресс-служба Смоленской городской администрации.
    У жителя Смоленска пропал велосипед
    14:46:54 28-04-2017
    Правоохранители Смоленска возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, недавно освободившегося из мест лишения свободы, по ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража», об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Жителя Смоленска подозревают в избиении дочери-подростка
    13:32:21 28-04-2017
    Правоохранители завели уголовное дело на мужчину по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», предусматривающей три года заключения, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    АПХ «Мираторг» инвестировал свыше 145 млн руб. в расширение парка сельхозтехники
    13:06:14 28-04-2017
    ООО «Брянская мясная компания», входящая в состав АПХ «Мираторг», инвестировала свыше 145 млн рублей с начала года в расширение парка сельхозтехники в рамках межрегионального проекта КРC.
    29 Апреля, 2017
    		 +10 $57€63
    Лента новостей
    Вчера, 19:45
    В Унече два водителя получили одинаковые сроки за смерть пассажира
    Вчера, 19:00
    В Брянске изменится маршрут автобуса № 6д (РАСПИСАНИЕ)
    Вчера, 18:20
    Брянского депутата Зародыша лишили мандата и отправили в колонию
    Вчера, 18:20
    Два ДТП парализовали движение под Брянском (ФОТО)
    Вчера, 17:40
    Брянцам запретили первомайские шашлыки на природе
    Вчера, 17:00
    Виктор Васильев возглавил Госинспекцию труда в Брянской области
    Вчера, 16:20
    В Брянской области пройдет экологический субботник
    Вчера, 15:40
    В выходные улицу Горького в Брянске перекроют из-за ремонта
    Вчера, 15:00
    2 мая в Брянске завершится отопительный сезон
    Вчера, 14:20
    В 2017 году отремонтируют 471 километр брянских дорог
    Вчера, 13:40
    Сотрудник Брянского УФСИН пытался пронести наркотики в колонию
    Вчера, 13:00
    Брянцы голосуют за платные парковки
    Вчера, 12:30
    Пожарные потушили горящие сараи на Калинина в Брянске
    Вчера, 12:00
    Брянск питается в разы лучше районов области
    Вчера, 12:00
    Дело брянского охотника, застрелившего 4-летнюю дочь, направили в суд
    Вчера, 11:30
    В Брянске ребенок, переходивший дорогу со взрослым, попал под машину
    Вчера, 11:00
    В Брянске предприниматель незаконно торговал скрытыми камерами
    Вчера, 10:30
    Муж и жена погибли при ночном пожаре в Радице-Крыловке
    Вчера, 10:00
    В Брянске водитель «КамАЗа» умер во время движения
    Вчера, 09:30
    Белгородец стал жертвой брянского афериста при покупке машины
    Вчера, 09:00
    Путин присвоил почетные звания двум брянским медикам
    Вчера, 08:30
    Неработающих брянских депутатов лишат бюджетных выплат
    Вчера, 08:00
    Коллектив Мглинской больницы устроил перебранку в Интернете
    27-04-2017, 19:00
    Девушка в маске кошки стала «Мисс Тотальный диктант» в Брянске (ФОТО)
    27-04-2017, 18:20
    1 Мая в центре Брянска запретят движение транспорта
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 13:00
    АПХ «Мираторг» инвестировал свыше 145 млн руб. в расширение парка сельхозтехники
    Вчера, 11:53
    «Экология России-Брянский регион: новые вызовы, устойчивость и развитие»
    27-04-2017, 12:12
    Студент трубчевского техникума осуждён за кражу инструмента из мираторговской машины
    26-04-2017, 16:11
    Итальянские истории
    26-04-2017, 16:02
    Ночь кино в кинотеатре "Люксор"
    Актуальные темы
    Общество О главном
    В брянской поликлинике объяснили отказ кардиолога в экстренном приеме
    Новости Происшествия
    В Брянске за рулем умер водитель «КамАЗа» – очевидцы
    Новости Общество
    «Психанул»: в Брянске автомобилист вышел на борьбу с ямами
    Новости Общество
    Мать финалистки «Мисс Брянск»: «Мама за тебя любого переедет!»
    Политика О главном
    Александра Коломейцева «выгнали» из Брянского райсовета
    Новости партнёров
    Опора России
    Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата

    Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата

    Очередной личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве провёл депутат Брянской областной Думы, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» в лидерах среди предприятий по состоянию условий и охране труда в Брянске

    28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили самых метких работников

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, организованные первичной профсоюзной организацией. Они были посвящены Дню Победы.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники приняли участие во Всемирном дне охраны труда

    Брянские железнодорожники приняли участие во Всемирном дне охраны трудаЕжегодно 28 апреля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к проведению Всемирного дня охраны труда. Профилактика травматизма, вопросы сохранения жизни и здоровья работников являются приоритетными среди основных направлений реализации политики компании в области охраны труда.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.