В Унече два водителя получили одинаковые сроки за смерть пассажира

Сразу два водителя предстали перед Унечским районным судом по обвинению в смертельном ДТП.

Авария произошла 25 августа 2015 года, сообщили в суде. Водитель легковой машины пошел на обгон и на встречной полосе протаранил мотоцикл «Урал». Мотоциклист управлял неисправным мотоциклом и вез пассажира без защитного шлема.

Пассажир получил тяжелые травмы – он умер в районной больнице.

Обоих водителей суд приговорил к одинаковому наказанию – двум годам условно с годовым испытательным сроком. В течение полутора лет им запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением.