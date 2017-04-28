19-летняя Мария Тарабанько стала «Мисс Брянск – 2017»
19-летняя Мария Тарабанько завоевала титул «Мисс Брянск – 2017».
Итоги ежегодного конкурса подвели 29 апреля в ТЮЗе.
Напомним, до финала дошли 15 девушек. На заключительном этапе конкурсантки дефилировали в бикини и вечерних туалетах.
В итоге победа досталась 19-летней Марии Тарабанько. Первой вице-мисс жюри признало Ольгу Тютюникову, второй – Юлию Здор.
Кристина Коломейцева, победившая в интернет-голосовании, получила приз зрительских симпатий.
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30 Апреля, 2017
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