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19-летняя Мария Тарабанько стала «Мисс Брянск – 2017»

Опубликовано Сегодня, 10:52

19-летняя Мария Тарабанько завоевала титул «Мисс Брянск – 2017».

Итоги ежегодного конкурса подвели 29 апреля в ТЮЗе.

Напомним, до финала дошли 15 девушек. На заключительном этапе конкурсантки дефилировали в бикини и вечерних туалетах.

В итоге победа досталась 19-летней Марии Тарабанько. Первой вице-мисс жюри признало Ольгу Тютюникову, второй – Юлию Здор.

Кристина Коломейцева, победившая в интернет-голосовании, получила приз зрительских симпатий.

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