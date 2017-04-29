Недовольные брянские водители нецензурно обозвали дорожников
На въезде в Фокино появилась табличка с ругательной репликой в адрес дорожных рабочих.
Как рассказали в соцсети очевидцы, неизвестный энтузиаст обозвал брянских дорожников лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«Вот так вот любят местных дорожников в Фокино», – написал автор снимка. По словам местных жителей, на въезде в город «обочина ровнее дороги».
Напомним, ранее на разбитых дорогах в Добруни появились таблички с именем главы администрации Владимира Ячменева.
В Правительстве Брянской области заявили о начале масштабного дорожного ремонта, на который в 2017 году потратят 4,8 миллиарда рублей.
Новости регионов
01 Мая, 2017
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