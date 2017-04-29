Поиск по сайту

Недовольные брянские водители нецензурно обозвали дорожников

Опубликовано Сегодня, 11:14

На въезде в Фокино появилась табличка с ругательной репликой в адрес дорожных рабочих.

Как рассказали в соцсети очевидцы, неизвестный энтузиаст обозвал брянских дорожников лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Вот так вот любят местных дорожников в Фокино», – написал автор снимка. По словам местных жителей, на въезде в город «обочина ровнее дороги».

Напомним, ранее на разбитых дорогах в Добруни появились таблички с именем главы администрации Владимира Ячменева.

В Правительстве Брянской области заявили о начале масштабного дорожного ремонта, на который в 2017 году потратят 4,8 миллиарда рублей.

 60
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Добруни появились ямы имени мэра Ячменева
  • Власти поблагодарили дорожников за асфальт в Брянске
  • Брянский губернатор потребовал активнее латать ямы на дорогах
  • «Россия 24» рассказала о наноремонте дорог в Брянске
  • Брянские дороги отремонтируют за 2,1 миллиарда рублей
    •
    Новости регионов
    Афера с ущербом более 757 тысяч рублей раскрыта в Смоленской области
    17:05:05 30-04-2017
    Полиция Велижского района завела уголовное дело на бывшую сотрудницу отделения одного из коммерческих банков по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    По улице Танкистов в Гагарине пылали вагончики-бытовки
    16:53:05 30-04-2017
    Семь вагончиков-бытовок выгорели изнутри полностью по улице Танкистов в Гагарине ночью 30 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
    Схему незаконного возмещения НДС на 1,9 млн рублей выявили смоленские правоохранители
    18:40:17 29-04-2017
    Гендиректрису фирмы, занимающейся оптовой продажей оборудования для лесозаготовки, подозревают в налоговом преступлении, на нее заведено уголовное дело  по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Похищение на 85 тыс рублей. Подозреваемый в краже украшений задержан в Смоленске
    18:24:37 29-04-2017
    Полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в хищении ювелирных золотых украшений из частного дома, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Авто Renault влетело в автобус на улице Фрунзе в Смоленске
    17:01:00 28-04-2017
    Серьезное ДТП с участием автомобиля Renault случилось в областном центре на улице Фрунзе 28 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    ДТП на улице Шевченко в Смоленске. Chevrolet врезалась в грузовик
    16:35:34 28-04-2017
    Иномарка Chevrolet столкнулась с грузовиком на улице Шевченко в областном центре 28 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    01 Мая, 2017
    		 +21 $57€63
    Лента новостей
    Сегодня, 11:14
    Недовольные брянские водители нецензурно обозвали дорожников
    Вчера, 16:35
    Брянские женщины стали реже отказываться от новорожденных
    Вчера, 16:27
    В Унече ревнивец пытался растоптать машину соперника, но ошибся
    Вчера, 16:12
    У Большого Полпино нашли минометную мину
    Вчера, 10:52
    19-летняя Мария Тарабанько стала «Мисс Брянск – 2017»
    29-04-2017, 11:37
    В выходные ГИБДД усилит контроль за брянскими водителями
    29-04-2017, 11:09
    В Брянске мотоциклист протаранил машину «Городского такси»
    28-04-2017, 19:45
    В Унече два водителя получили одинаковые сроки за смерть пассажира
    28-04-2017, 19:00
    В Брянске изменится маршрут автобуса № 6д (РАСПИСАНИЕ)
    28-04-2017, 18:20
    Брянского депутата Зародыша лишили мандата и отправили в колонию
    28-04-2017, 18:20
    Два ДТП парализовали движение под Брянском (ФОТО)
    28-04-2017, 17:40
    Брянцам запретили первомайские шашлыки на природе
    28-04-2017, 17:00
    Виктор Васильев возглавил Госинспекцию труда в Брянской области
    28-04-2017, 16:20
    В Брянской области пройдет экологический субботник
    28-04-2017, 15:40
    В выходные улицу Горького в Брянске перекроют из-за ремонта
    28-04-2017, 15:00
    2 мая в Брянске завершится отопительный сезон
    28-04-2017, 14:20
    В 2017 году отремонтируют 471 километр брянских дорог
    28-04-2017, 13:40
    Сотрудник Брянского УФСИН пытался пронести наркотики в колонию
    28-04-2017, 13:00
    Брянцы голосуют за платные парковки
    28-04-2017, 12:30
    Пожарные потушили горящие сараи на Калинина в Брянске
    28-04-2017, 12:00
    Брянск питается в разы лучше районов области
    28-04-2017, 12:00
    Дело брянского охотника, застрелившего 4-летнюю дочь, направили в суд
    28-04-2017, 11:30
    В Брянске ребенок, переходивший дорогу со взрослым, попал под машину
    28-04-2017, 11:00
    В Брянске предприниматель незаконно торговал скрытыми камерами
    28-04-2017, 10:30
    Муж и жена погибли при ночном пожаре в Радице-Крыловке
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    28-04-2017, 13:00
    АПХ «Мираторг» инвестировал свыше 145 млн руб. в расширение парка сельхозтехники
    28-04-2017, 11:53
    «Экология России-Брянский регион: новые вызовы, устойчивость и развитие»
    27-04-2017, 12:12
    Студент трубчевского техникума осуждён за кражу инструмента из мираторговской машины
    26-04-2017, 16:11
    Итальянские истории
    26-04-2017, 16:02
    Ночь кино в кинотеатре "Люксор"
    Актуальные темы
    Новости Общество
    19-летняя Мария Тарабанько стала «Мисс Брянск – 2017»
    Общество Новость дня
    Брянцам запретили первомайские шашлыки на природе
    Новости Происшествия
    Два ДТП парализовали движение под Брянском
    Общество О главном
    Брянского депутата Зародыша лишили мандата и отправили в колонию
    Новости Происшествия
    Муж и жена погибли при ночном пожаре в Радице-Крыловке
    Новости партнёров
    Опора России
    Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата

    Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата

    Очередной личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве провёл депутат Брянской областной Думы, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» в лидерах среди предприятий по состоянию условий и охране труда в Брянске

    28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.

    МРСК новости
    В Брянскэнерго определили самых метких работников

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, организованные первичной профсоюзной организацией. Они были посвящены Дню Победы.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники приняли участие во Всемирном дне охраны труда

    Брянские железнодорожники приняли участие во Всемирном дне охраны трудаЕжегодно 28 апреля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к проведению Всемирного дня охраны труда. Профилактика травматизма, вопросы сохранения жизни и здоровья работников являются приоритетными среди основных направлений реализации политики компании в области охраны труда.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.