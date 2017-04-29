Мать Кристины Коломейцевой обвинила жюри «Мисс Брянск» в предвзятости

Олеся Коломейцева, мать участницы конкурса красоты «Мисс Брянск» Кристины Коломейцевой, обвинила жюри в предвзятости.

«Кристина была лучшая !!!!!и это все видели но почему то кроме жури))))) спасибо и на этом что самое интересное в лицо не помнят никого кроме нее», – заявила на своей странице в соцсети Олеся Коломейцева (орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.).

Напомним, 21-летняя Кристина Коломейцева победила в интернет-голосовании конкурса. После шквала негативных комментариев в Сети Олеся Коломейцева сообщила, что, , отстаивая доброе имя дочери, готова «любого переехать, даже тех, кого машиной не переехать».

Титул «Мисс Брянск – 2017» достался 19-летней Марии Тарабанько. Кристина Коломейцева получила приз зрительских симпатий.