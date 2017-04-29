Мать Кристины Коломейцевой обвинила жюри «Мисс Брянск» в предвзятости
Олеся Коломейцева, мать участницы конкурса красоты «Мисс Брянск» Кристины Коломейцевой, обвинила жюри в предвзятости.
«Кристина была лучшая !!!!!и это все видели но почему то кроме жури))))) спасибо и на этом что самое интересное в лицо не помнят никого кроме нее», – заявила на своей странице в соцсети Олеся Коломейцева (орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.).
Напомним, 21-летняя Кристина Коломейцева победила в интернет-голосовании конкурса. После шквала негативных комментариев в Сети Олеся Коломейцева сообщила, что, , отстаивая доброе имя дочери, готова «любого переехать, даже тех, кого машиной не переехать».
Титул «Мисс Брянск – 2017» достался 19-летней Марии Тарабанько. Кристина Коломейцева получила приз зрительских симпатий.
Новости регионов
01 Мая, 2017
|+16
|$57
|€63
Очередной личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве провёл депутат Брянской областной Думы, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич.
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, организованные первичной профсоюзной организацией. Они были посвящены Дню Победы.
Ежегодно 28 апреля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к проведению Всемирного дня охраны труда. Профилактика травматизма, вопросы сохранения жизни и здоровья работников являются приоритетными среди основных направлений реализации политики компании в области охраны труда.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.