Кристина Коломейцева: «Мисс Брянск» – постельный конкурс

Кристина Коломейцева заявила о том, что конкурс красоты «Мисс Брянск – 2017» – «конкурс, кто быстрее прыгнет в постель к Лашкову».

Свое мнение о прошедшем культурном событии 21-летняя Кристина Коломейцева, обладательница титула «Выбор зрителя», высказала в Instagram.

«Друзья.... конкурс Мисс Брянск -это не купленный конкурс 🤣🤣🤣это конкурс кто быстрее прыгнет в постель к Лашкову😂😂😂(фамилия говорит сама за себя ) так что девочки дерзайте принца @elashkov (венчика) и его новоиспеченное жюри отшитое сотни раз 🤣🤣🤣☺️💃посадили жюри на смех людям <ценители>#увсехестьглаза#лашков ты принц 😂😂😂😂😂#все в твоих руках лашков 🤣🤣🤣как можно это чудо в перьях посадить в жюри», – сообщила конкурсантка (орфография и пунктуация авторские. – Ред.).

Подписчики активно поддержали позицию Коломейцевой.

«Кристиночка, дорогая, это же и так было все ясно, как день. В «Мисс Брянск» побеждают только шалавы (известные и не очень), а такие как ты, красивые, достойные девушки, имеющие вторую половинку тут могут только «принять участие», к сожалению, и не более того», – заявила пользователь rudenok_a.

Напомним, итоги ежегодного конкурса «Мисс Брянск» подвели 29 апреля. Победительницей стала 19-летняя Мария Тарабанько. Кристине Коломейцевой, дочери брянского предпринимателя и участника проекта «Вдребезги» Александра Коломейцева, достался приз зрительских симпатий: ранее она победила в интернет-голосовании.

В предвзятости членов жюри конкурса также обвинила мать Кристины Олеся Коломейцева.



