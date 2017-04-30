Кристина Коломейцева: «Мисс Брянск» – постельный конкурс
Кристина Коломейцева заявила о том, что конкурс красоты «Мисс Брянск – 2017» – «конкурс, кто быстрее прыгнет в постель к Лашкову».
Свое мнение о прошедшем культурном событии 21-летняя Кристина Коломейцева, обладательница титула «Выбор зрителя», высказала в Instagram.
«Друзья.... конкурс Мисс Брянск -это не купленный конкурс 🤣🤣🤣это конкурс кто быстрее прыгнет в постель к Лашкову😂😂😂(фамилия говорит сама за себя ) так что девочки дерзайте принца @elashkov (венчика) и его новоиспеченное жюри отшитое сотни раз 🤣🤣🤣☺️💃посадили жюри на смех людям <ценители>#увсехестьглаза#лашков ты принц 😂😂😂😂😂#все в твоих руках лашков 🤣🤣🤣как можно это чудо в перьях посадить в жюри», – сообщила конкурсантка (орфография и пунктуация авторские. – Ред.).
Подписчики активно поддержали позицию Коломейцевой.
«Кристиночка, дорогая, это же и так было все ясно, как день. В «Мисс Брянск» побеждают только шалавы (известные и не очень), а такие как ты, красивые, достойные девушки, имеющие вторую половинку тут могут только «принять участие», к сожалению, и не более того», – заявила пользователь rudenok_a.
Напомним, итоги ежегодного конкурса «Мисс Брянск» подвели 29 апреля. Победительницей стала 19-летняя Мария Тарабанько. Кристине Коломейцевой, дочери брянского предпринимателя и участника проекта «Вдребезги» Александра Коломейцева, достался приз зрительских симпатий: ранее она победила в интернет-голосовании.
В предвзятости членов жюри конкурса также обвинила мать Кристины Олеся Коломейцева.
Новости регионов
02 Мая, 2017
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