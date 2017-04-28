В Брянске собирают деньги на реабилитацию пострадавших в ДТП в Орле
Брянцев просят оказать финансовую помощь Сергею Васютичеву и Кристине Коваленко, пострадавшим в результате аварии в Орле.
Как рассказал на своей странице в соцсети Василий Хомяков, водитель попавшей в аварию машины, ДТП произошло 30 апреля.
«По дороге на соревнования в городе Орел на нашу полосу со встречной боком вылетела машина, в результате чего произошел удар (моя машина – голубой «Хендай»). Я отделался небольшими травмами, у Сергея разбито лицо, сотрясение мозга и разрывы кишечника, у Кристины сломана ключица и тоже разрывы кишечника. Они находятся в областной клинической больнице Орла, им сделали операции, зашили разрывы, откачали кровь и т. д. Сейчас состояние стабильное, но транспортировать их нельзя и нужен уход, родные сейчас с ними. Нужна финансовая помощь на лекарства, бандажи, на проживание родных (так как родственников в Орле у ребят нет)», – сообщил Василий Хомяков.
Он просит переводить деньги на его карту «Сбербанка»: 4276808021716498. Телефон Василия Хомякова 8-953-273-15-43.
«Все собранные средства пойдут на лечение Сергея и Кристины», – написал он.
Новости регионов
02 Мая, 2017
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