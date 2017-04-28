Заведующая детсадом в Брянске «заработала» 239 тысяч на фиктивной нянечке

В Брянске заведующая детским садом получила 239 тысяч рублей в качестве зарплаты несуществующей сотрудницы.

По данным областной прокуратуры, заведующая фиктивно устроила помощником воспитателя дочь своей знакомой. С сентября 2014 года по февраль 2017 года она заставляла подчиненных вносить в табели рабочего времени информацию о нахождении нянечки на рабочем месте и начислении ей зарплаты. Таким образом заведующая получила 239 тысяч рублей.

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Советский районный суд Брянска. Женщине грозит до шести лет заключения.