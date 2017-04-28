Брянск украсят петуниями и бегонями

В Брянске началась высадка цветов на городские клумбы.

По данным мэрии, в этом году в Брянске высадят более 183 тысяч цветов в клумбах и цветниках. Еще порядка 6 тысяч используют для вертикального озеленения.

На площади 6300 квадратных метров появятся адаптированные к городским условиям сорта бегонии, петунии, бальзамина, гацании, пеларгонии и агератума.

Ко Дню Победы цветы высадят на площадях Ленина и Партизан и в сквере Тютчева. Затем продолжится озеленение автомобильных развязок, скверов и парков.