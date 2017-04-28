Брянские браконьеры пополнили бюджет на 63,5 тысячи рублей

В Брянской области в апреле браконьеров оштрафовали на 63,5 тысячи рублей.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии, с 1 по 27 апреля управление по охране животного мира рассмотрело 72 административных дела о нарушениях в сфере охоты.

Нарушения связаны с отсутствием разрешений и путевок, непредставлением сведений о добытых охотничьих ресурсах, перевозкой расчехленного оружия в машине и использованием сетей.

Виновных привлекли к административной ответственности.