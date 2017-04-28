Брянские браконьеры пополнили бюджет на 63,5 тысячи рублей
В Брянской области в апреле браконьеров оштрафовали на 63,5 тысячи рублей.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии, с 1 по 27 апреля управление по охране животного мира рассмотрело 72 административных дела о нарушениях в сфере охоты.
Нарушения связаны с отсутствием разрешений и путевок, непредставлением сведений о добытых охотничьих ресурсах, перевозкой расчехленного оружия в машине и использованием сетей.
Виновных привлекли к административной ответственности.
Новости регионов
02 Мая, 2017
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Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
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