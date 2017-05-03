Жительниц Брянска всех размеров пригласили на кастинг конкурса красоты

4 мая в Брянске пройдет кастинг Всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная».

Как сообщают организаторы, в масштабном проекте в сфере событийного маркетинга участвуют 60 городов России.

Новый формат проведения конкурса предполагает, что параметры участниц не имеют значения. «Побеждает союз красоты, таланта, интеллекта и обаяния!» – говорится в сообщении организаторов.

Трех победительниц регионального этапа наградят кольцом с бриллиантом, часами Tissot и планшетом.

Занявшая первое место девушка отправится на всероссийский финал в Санкт-Петербург, а в случае победы – на международный финал в Баку.

Участниц кастинга ждут в ресторане Deus с 18.00 до 20.00. С собой необходимо иметь туфли и платье. Записаться можно по телефону +7-930-729-37-77.