Брянцы устроили гаражную «вечеринку» с прыжками на батуте
1 Мая жители Володарского района Брянска отметили прыжками на батуте, установленном в гаражном обществе.
«Что вы знаете об отдыхе на Володарке? Местные жители 1 Мая принесли батут и устроили вечеринку», – рассказал в соцсетях очевидец под ником Павел Сергеевич, также выложивший видео с места праздничного гуляния.
По его словам, первомайское веселье развернулось у гаражей по улице Чичерина.
Новости регионов
03 Мая, 2017
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