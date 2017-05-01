Брянцы устроили гаражную «вечеринку» с прыжками на батуте

1 Мая жители Володарского района Брянска отметили прыжками на батуте, установленном в гаражном обществе.

«Что вы знаете об отдыхе на Володарке? Местные жители 1 Мая принесли батут и устроили вечеринку», – рассказал в соцсетях очевидец под ником Павел Сергеевич, также выложивший видео с места праздничного гуляния.

По его словам, первомайское веселье развернулось у гаражей по улице Чичерина.