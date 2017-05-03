«Вы несчастные люди»: Кристина Коломейцева обратилась к жителям Брянска

Кристина Коломейцева, ставшая «Выбором зрителя» в конкурсе «Мисс Брянск – 2017», обратилась к жителям Брянска с посланиями.

«В самые важные дни я выгляжу на все 100. Мне 21 год и за время моего взросления из ребенка в подростка , а потом и в девушку ... я не позволила себе утратить человеческие качества , как уважение к старшим , любовь к родным и честь перед самой собой! Все , что вы пишете о моей семье и обо мне это лишь показатель , какие вы неуверенные , не любимые и совсем несчастные люди ..... ведь это так просто стать любимым , красивым ,уверенным в себе человеком ... (чуть-чуть силы воли и вы на коне ) и вам не придется тратить время на людей совсем вам не знакомых ....обсуждения, сплетни и злость ... ведь вы совсем не знаете людей этих лично , а знаете если вам когда-то понадобиться помощь , я все ровно никогда не смогу отказать и моя семья .... потому что я совсем на вас не обижаюсь и прежде всего мои родители меня научили быть человеком и помогать нуждающимся», – написала Коломейцева на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора. – Ред.).

«Жители родного города Брянска , всем хочу пожелать здоровья , личностного роста, как можно больше добра , любите и будьте любимы и тогда у вас не будет времени на злость и ненависть», – также сообщила она.

Напомним, ранее Кристина Коломейцева, дочь брянского предпринимателя и участника проекта «Вдребезги» Александра Коломейцева, заявила о том, что конкурс красоты «Мисс Брянск – 2017» – «конкурс, кто быстрее прыгнет в постель к Лашкову».

Ее мать Олеся Коломейцева сначала пообещала «переехать» недоброжелателей, а затем обвинила членов жюри в предвзятом отношении к ее дочери.