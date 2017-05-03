В Брянске салон красоты незаконно предлагал аппаратную косметологию

«Лада Гранта» и Opel столкнулись на проспекте Гагарина в областном центре 3 мая, об этом сообщил Смоленский автофорум.

Группа «Черный список. Смоленск» 2 мая опубликовала в соцсети фотоснимки первых эскизов приведения в порядок Массового поля в Лопатинском саду областного центра.

Житель Вязьмы размещал в Интернете объявления о продаже компьютерной техники, предлагая потенциальным покупателям заплатить часть денег перед отправкой товара, после этого потерпевшие теряли с ним связь, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 2 мая запретили к ввозу на территорию России замороженное мясо говядины из Беларуси, об этом сообщила пресс-служба профильного управления.

Коммунальщики Смоленска к прибытию премьера России Дмитрия Медведева в быстром темпе приводили дороги города в порядок, об этом сообщил Смоленский автопортал.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 мая посетил областной центр, об этом на странице Livejournal написал блогер Денис Максимов.

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Как сообщили в Брянском УФАС, индивидуальный предприниматель рекламировал услуги салона слоганом «Салон красоты, окрашивание, коррекция бровей, чистка лица, массаж лица, аппаратная косметология, макияж, антивозрастные процедуры», не имея лицензии на косметологию и массаж.

В работе салона красоты в Брянске выявили нарушения.

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«Ростелеком» в лидерах среди предприятий по состоянию условий и охране труда в Брянске 28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.