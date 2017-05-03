Брянца, задержанного на вокзале с героином, приговорили к трем годам
Володарский районный суд Брянска вынес приговор по делу жителя Сельцо.
Как сообщили в областной прокуратуре, 2 декабря 2016 года житель Сельцо купил в Москве 78 граммов героина и на поезде вернулся в Брянск.
Сразу по прибытии на станции Брянск-Орловский его задержали сотрудника регионального УФСБ.
Суд признал его виновным в незаконном приобретении и перевозке наркотика в крупном размере и приговорил к трем годам исправительной колонии общего режима.
Новости регионов
03 Мая, 2017
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