Брянца, задержанного на вокзале с героином, приговорили к трем годам

Володарский районный суд Брянска вынес приговор по делу жителя Сельцо.

Как сообщили в областной прокуратуре, 2 декабря 2016 года житель Сельцо купил в Москве 78 граммов героина и на поезде вернулся в Брянск.

Сразу по прибытии на станции Брянск-Орловский его задержали сотрудника регионального УФСБ.

Суд признал его виновным в незаконном приобретении и перевозке наркотика в крупном размере и приговорил к трем годам исправительной колонии общего режима.