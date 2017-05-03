В Брянске откроют «детскую» горячую линию
В преддверии Международного дня семьи в Брянске откроют горячую линию.
Как сообщили в мэрии, специалисты комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства будут консультировать детей и их родителей, а также тех, кто желает взять на воспитание детей-сирот.
Телефоны горячей линии: 8 (4832) 64-24-51, 64-23-87, 72-33-21.
Прием по «детским» вопросам 10 мая пройдет во всех районах Брянска:
– для жителей Бежицкого района: улица Комсомольская, 4, телефон 51-88-94;
– для жителей Володарского района: переулок Волгоградский, 1, телефон 26-46-11;
– для жителей Советского района: улица Октябрьская, 79, телефон 66-26-55;
– для жителей Фокинского района: улица Челюскинцев, 4, телефон 63-98-65.
Новости регионов
03 Мая, 2017
|+6
|$57
|€63
Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершилась подготовка к работе в пожароопасный период. Весь комплекс подготовительных мероприятий выполнен энергетиками в срок и в полном объеме.
Ежегодно 28 апреля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к проведению Всемирного дня охраны труда. Профилактика травматизма, вопросы сохранения жизни и здоровья работников являются приоритетными среди основных направлений реализации политики компании в области охраны труда.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.