В Брянске откроют «детскую» горячую линию

В преддверии Международного дня семьи в Брянске откроют горячую линию.

Как сообщили в мэрии, специалисты комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства будут консультировать детей и их родителей, а также тех, кто желает взять на воспитание детей-сирот.

Телефоны горячей линии: 8 (4832) 64-24-51, 64-23-87, 72-33-21.

Прием по «детским» вопросам 10 мая пройдет во всех районах Брянска:

– для жителей Бежицкого района: улица Комсомольская, 4, телефон 51-88-94;

– для жителей Володарского района: переулок Волгоградский, 1, телефон 26-46-11;

– для жителей Советского района: улица Октябрьская, 79, телефон 66-26-55;

– для жителей Фокинского района: улица Челюскинцев, 4, телефон 63-98-65.