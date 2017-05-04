Опасному брянскому рецидивисту добавили полгода к трехлетнему сроку

По требованию прокуратуры суд на полгода увеличил срок заключения особо опасному брянскому рецидивисту.

В ночь на 17 октября 2016 года пьяный брянец поссорился с женщиной в кафе в Белых Берегах и один раз ударил ее ножом в живот, сообщили в областной прокуратуре. Женщина получила тяжелую травму, но осталась жива.

Ранее мужчина был судим за покушение на кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

1 марта Фокинский районный суд Брянска приговорил его к трем годам исправительной колонии особого режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Гособвинитель оспорил приговор, потребовав признать особо опасный рецидив преступлений. Брянский областной суд изменил предыдущее решение – брянцу предстоит провести в колонии три с половиной года.