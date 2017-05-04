Опасному брянскому рецидивисту добавили полгода к трехлетнему сроку
По требованию прокуратуры суд на полгода увеличил срок заключения особо опасному брянскому рецидивисту.
В ночь на 17 октября 2016 года пьяный брянец поссорился с женщиной в кафе в Белых Берегах и один раз ударил ее ножом в живот, сообщили в областной прокуратуре. Женщина получила тяжелую травму, но осталась жива.
Ранее мужчина был судим за покушение на кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
1 марта Фокинский районный суд Брянска приговорил его к трем годам исправительной колонии особого режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Гособвинитель оспорил приговор, потребовав признать особо опасный рецидив преступлений. Брянский областной суд изменил предыдущее решение – брянцу предстоит провести в колонии три с половиной года.
Новости регионов
04 Мая, 2017
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Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первый квартал 2017 года.
До конца 2017 года в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники проведут ремонт более 360 км пути. Работы направлены на выполнение ключевых задач железнодорожников – обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.