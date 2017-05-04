«Позор области»: брянцы обсуждают прейскурант «Партизанской поляны»

Брянцы негативно восприняли новость о росте цен на посещение мемориального комплекса «Партизанская поляна».

Напомним, новый прейскурант действует на «Партизанской поляне» с апреля. Так, осмотреть выставку боевой техники без экскурсовода можно за 50 рублей, попасть в Музей истории партизанской славы – за 100. За фото- и видеосъемку необходимо платить отдельно. Для иностранцев цены в два раза выше.

Брянцы активно обсуждают новость в соцсетях. Негативные комментарии преобладают.

«На истории и памяти бабло зарабатывают. Полное неуважение к павшим», «Скоро Курган забором обнесут, поставят ворота с охраной и также сделают платный вход», «Это мемориальный комплекс, памятник, по сути, подвигу наших предков. Брать деньги за посещение памятника такого – это за гранью. Позор области, если она неспособна содержать такие памятные места. Брать с детей деньги за то, чтобы они знали и помнили подвиг предков, да уж. Да и не только с детей. При этом всяческие соборы строить помогать – это не проблема», «Скоро 9 Мая платным парад будет. Хочешь попасть – плати», – возмущаются брянцы.

«А если зайти не с главного входа, то бесплатно для всех», – также делятся опытом интернет-пользователи.

Есть и те, кто встал на сторону руководства. «Комплекс немаленький, объекты требуют реставрации, обновления, зарплаты сотрудникам... Сколько раз в год каждый посещает партизанскую поляну? 1-2? Раз в неделю ходим смотреть тупое кино, платим 300₽ за билет плюс попкорн 200 и не жалко, а 100₽ раз в полгода – разве деньги?» – написал один из них.