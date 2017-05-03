Перезимовав, два маргинала вернулись к «Брянск-Ладе»
Двое мужчин маргинальной внешности, успешно пережив зиму, вновь вернулись к проходным «Брянск-Лады».
Как рассказали местные жители, с наступлением солнечных дней мужчины облюбовали для отдыха лужайку за мусорными контейнерами по улице Севской, напротив ворот «Брянск-Лады».
За прошедший год они не изменили своим привычкам, чередуя распитие спиртного с продолжительным здоровым сном. В отдельные дни, говорят жители Севской, компания становится более многочисленной.
Местные жители и правоохранители по-прежнему не тревожат «отдыхающих», а тем в свою очередь не мешает соседство с наркологическим кабинетом.
Новости регионов
05 Мая, 2017
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