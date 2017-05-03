В Севске коммунальщицу «простили» за смерть мужчины из-за газовой колонки
В Севске учредитель управляющей компании «Комфорт» предстала перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности из-за неисполнения профессиональных обязанностей.
Как сообщили в районном суде, из-за халатности руководителя УК житель дома № 2 по улице Маяковского в Севске погиб в своей квартире, используя газовую колонку.
Суд пришел к выводу, что трагедия произошла, потому что с 2013 по 2015 год учредитель «Комфорта» в нарушение условий договора не организовала техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления.
Женщину приговорили к двум годам ограничения свободы, однако в связи с истечением срока давности ее освободили от уголовной ответственности.
Новости регионов
05 Мая, 2017
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