В Севске коммунальщицу «простили» за смерть мужчины из-за газовой колонки

В Севске учредитель управляющей компании «Комфорт» предстала перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности из-за неисполнения профессиональных обязанностей.

Как сообщили в районном суде, из-за халатности руководителя УК житель дома № 2 по улице Маяковского в Севске погиб в своей квартире, используя газовую колонку.

Суд пришел к выводу, что трагедия произошла, потому что с 2013 по 2015 год учредитель «Комфорта» в нарушение условий договора не организовала техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления.

Женщину приговорили к двум годам ограничения свободы, однако в связи с истечением срока давности ее освободили от уголовной ответственности.