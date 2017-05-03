В Брянске унизили ветерана Великой Отечественной войны

Жительница Брянска Светлана Фурсова рассказала о безразличии брянских властей к ее бабушке – ветерану Великой Отечественной войны.

«Моей бабушке 87 лет, она ветеран труда ВОВ. Всю жизнь прожила в Нижегородской области, где каждый год ее поздравляли с Днем Победы, приглашали на митинг, дарили открытки. В прошлом году она переехала в г. Брянск. Сегодня уже 3 мая, но никаких приглашений на какие-либо мероприятия, митинги она не получила, хотя очень ждет! Мы целенаправленно ходили и в соцзащиту, и в паспортный стол, дабы сообщить информацию о ее нынешнем месте жительства», – рассказала в соцсетях внучка ветерана.

«Бабушка приготовила все свои медали, чтобы в очередной раз испытать гордость за свою страну на митинге. А мы решили попросить соседей принести ей открытку и цветы, якобы от наших благодарных властей. Такие дела... Очень все это печально», – отмечает Светлана Фурсова.