В Брянске торговцы лишили Reebok, Nike и Adidas 1,8 миллиона рублей
В Брянске пресекли торговлю контрафактной одеждой и обувью.
Проверку в Советском районе провели сотрудники прокуратуры и УМВД. В торговом отделе «Планета одежды и обуви» изъяли 222 наименования одежды и обуви с товарными знаками Reebok, Nike и Adidas.
Экспертиза показала, что в отделе торговали контрафактом. Размер ущерба правообладателям товарных знаков, превысил 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».
Новости регионов
05 Мая, 2017
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