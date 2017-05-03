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В Брянске торговцы лишили Reebok, Nike и Adidas 1,8 миллиона рублей

Опубликовано Сегодня, 10:30

В Брянске пресекли торговлю контрафактной одеждой и обувью.

Проверку в Советском районе провели сотрудники прокуратуры и УМВД. В торговом отделе «Планета одежды и обуви» изъяли 222 наименования одежды и обуви с товарными знаками Reebok, Nike и Adidas.

Экспертиза показала, что в отделе торговали контрафактом. Размер ущерба правообладателям товарных знаков, превысил 1,8 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

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