В Брянске объявили оперативное предупреждение
В мэрии Брянска сообщили об оперативном предупреждении из-за погодных условий.
Напомним, по данным регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 5 и 6 мая в Брянске и области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -2 градусов.
При возникновении предпосылок к чрезвычайным ситуациям горожан просят обращаться к оперативному дежурному отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС Брянска» по телефонам: 26-06-44 и 26-36-52.
Новости регионов
05 Мая, 2017
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