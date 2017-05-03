«Соляная сказка» незаконно обещала спасти брянцев от гриппа и ОРВИ

В Брянске компания «Соляная сказка» заманивала клиентов незаконными обещаниями излечить от простудных и других заболеваний.

Реклама привлекла внимание сотрудников Брянского УФАС. В частности, реклама соляной пещеры сулила «эффективный метод укрепления иммунитета для детей и взрослых, особенно при симптомах ОРВИ и гриппа, кашле синусите, аденоидах».

Как пояснили в УФАС, соляные комнаты, а точнее оборудование, которое якобы оказывает столь волшебные эффекты, является оборудованием не медицинского, а бытового назначения. Никакого лечебного воздействия оно оказать не может. «Немного запаха, атмосфера, приятная музыка, приглушенный свет и психологический фактор наравне с самовнушением», – отметили в УФАС.

Комиссия ведомства признала информацию рекламой, которая вводит потребителей в заблуждение, поскольку при рекламировании услуг недопустима ссылка на лечебные свойства, если компания не оказывает медицинские услуги.