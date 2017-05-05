В Брянскую область идет непогода
В Брянской области прогнозирую ухудшение погодных условий.
По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в регионе будет облачно с прояснениями, ночью дождь, местами гроза. Днем также ожидается дождь, местами гроза.
Ветер западный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. При грозе ночью порывы могут достигать 15 метров в секунду, днем – 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, днем +16…+21 °С, при значительной облачности – до +13 °С.
Новости регионов
07 Мая, 2017
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