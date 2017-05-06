В Брянске таксиста на Audi обвинили в сливе бензина

В Брянске водитель предупредил других автовладельцев о сливе бензина в районе самолета.

«Ребята на серой «Ауди»... с номером Н742АР сливают бензин в районе самолета. И похоже, не первый раз, у меня пару дней назад бак опустошили, а сегодня (8 мая, 0:50) видел, как пытались слить с буханки… Пусть знают наших ночных героев», – рассказал он в соцсетях.

Один из интернет-пользователей опубликовал фото Audi – она используется в качестве такси.

«Познакомиться бы с владельцем», – отмечает пострадавший водитель.