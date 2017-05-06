В Брянске таксиста на Audi обвинили в сливе бензина
В Брянске водитель предупредил других автовладельцев о сливе бензина в районе самолета.
«Ребята на серой «Ауди»... с номером Н742АР сливают бензин в районе самолета. И похоже, не первый раз, у меня пару дней назад бак опустошили, а сегодня (8 мая, 0:50) видел, как пытались слить с буханки… Пусть знают наших ночных героев», – рассказал он в соцсетях.
Один из интернет-пользователей опубликовал фото Audi – она используется в качестве такси.
«Познакомиться бы с владельцем», – отмечает пострадавший водитель.
Новости регионов
08 Мая, 2017
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