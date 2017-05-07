В Брянской области прогнозируют заморозки и снег

Синоптики прогнозируют заморозки и снег в Брянской области.

По информации областного ГУ МЧС, 10 мая в регионе будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, в отдельных районах умеренный дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, при прояснениях – до 2 мороза. Днем воздух прогреется до +8…+13 °С.