В Брянской области прогнозируют заморозки и снег
Синоптики прогнозируют заморозки и снег в Брянской области.
По информации областного ГУ МЧС, 10 мая в регионе будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, в отдельных районах умеренный дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, ночью 6-11 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, при прояснениях – до 2 мороза. Днем воздух прогреется до +8…+13 °С.
Новости регионов
09 Мая, 2017
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Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
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