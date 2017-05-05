Накануне Дня Побед умер отец брянского Героя РФ Алексея Рассказы

8 мая ушел из жизни Василий Рассказа, ветеран труда, отец Героя Российской Федерации Алексея Рассказы.

Об этом сообщили в Правительстве Брянской области.

Василий Рассказа родился в 1956 году в селе Старая Гута Унечского района. Работал в железнодорожной отрасли – сначала в Унече, а затем в Брянске, в ТЧ-45.

Вместе с женой воспитал троих детей. Один из них – Алексей – в составе 6-й парашютно-десантной роты участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Указом Президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии рядовому Рассказе Алексею Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

В правительстве области выразили глубокие соболезнования родным и близким Василия Рассказы.