Накануне Дня Побед умер отец брянского Героя РФ Алексея Рассказы
8 мая ушел из жизни Василий Рассказа, ветеран труда, отец Героя Российской Федерации Алексея Рассказы.
Об этом сообщили в Правительстве Брянской области.
Василий Рассказа родился в 1956 году в селе Старая Гута Унечского района. Работал в железнодорожной отрасли – сначала в Унече, а затем в Брянске, в ТЧ-45.
Вместе с женой воспитал троих детей. Один из них – Алексей – в составе 6-й парашютно-десантной роты участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Указом Президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии рядовому Рассказе Алексею Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
В правительстве области выразили глубокие соболезнования родным и близким Василия Рассказы.
Новости регионов
10 Мая, 2017
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