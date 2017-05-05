«Жаркие танцы»: брянцев возмутили подростковые вечеринки в «Велесе»
Брянцы обсуждают в соцсетях вечеринки для подростков, которые проходят в ночном клубе «Велес».
Попасть на вечеринку WeekEnd32 могут дети старше 14 лет.
«Вечеринки для подростков! Некоторые еще совсем дети. Не рано ли вам танцевать тверк, надевать короткие топики? А сколько всего осталось за кадром? Своего ребенка я бы туда не отпустил», – возмутился в соцсетях один из жителей Брянска.
«Они там бухают, как черти», «Пока родители будут давать своим несовершеннолетним отпрыскам деньги, будут процветать подобные гадюшники. Пока городские власти будут кормиться с таких заведений, они их не закроют за подобные нарушения», – поддержали его недовольные горожане.
Сторонники вечернего отдыха подростков отмечают, что «главное, чтобы сам ребенок знал, что такое хорошо, а что такое плохо» и дети «отдыхают, танцуют, под присмотром и в помещении».
Очередная «самая мощная в нашем городе вечеринка для подростков Weekend32» намечена на 13 мая. Организаторы обещают «горячие хиты, жаркие танцы, море позитива и положительных эмоций».
Новости регионов
10 Мая, 2017
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