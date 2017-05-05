Радиоактивную школу в Новозыбковском районе пообещали деактивировать
После длительной бюрократической переписки чиновники пообещали снизить радиацию на пришкольной территории в селе Старые Бобовичи.
Радиационный фон на пришкольной территории ‒ рядом с дорожкой, ведущей ко входу, и перед самой школой ‒ превышает допустимые значения в полтора-два раза. Но ни местные жители, ни экоактивисты годами не могли добиться решения проблемы. Чиновники отвечали ссылками на инструкции, положения и прочие бумажки. А дети продолжали подвергаться облучению.
Наконец, экологам «Зеленого Фронта» удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Впрочем, чиновники не начали деактивацию, но продолжили борьбу с радиацией в своем стиле: направили главе администрации Новозыбковского района Брянской области письмо с рекомендациями по проведению дезактивационных работ. Но общественники считают и это победой.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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