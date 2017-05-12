Житель 10-го микрорайона Брянска оевропеил вход в подъезд
Житель 10-микрорайона Брянска преобразил вход в подъезд многоквартирного дома.
Как рассказали в соцсетях местные жители, инициативный мужчина добавил «немного Европы» в облик серой многоэтажки по улице Федюнинского, с фантазией оформив входную дверь и прилегающую зону и установив деревянные ограждения.
По их словам, несмотря на опасения, вандалы и уличные художники обходят подъезд стороной. «Никто ничего не портит, эта красота уже долго», - рассказали жители 10-го микрорайона.
Новый облик подъезда и территории перед ним очень понравился детям.
Новости регионов
Николай Дементьев: Данный законопроект направлен на повышение эффективности деятельности депутатов по защите прав граждан
Строительство стоимостью более 1, 7 млрд рублей. В Смоленской детской больнице будет еще один корпус
12 Мая, 2017
|+6
|$58
|€63
Братские захоронения и мемориальные таблички в Трубчевском партизанском лесу были приведены в порядок 6 мая
В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный» и найти его можно на кнопке 316.
В Брянском регионе МЖД в мае 2017 года железнодорожники выполнят плановые ремонтные работы железнодорожного пути на Суземском направлении. Обращаем внимание пассажиров, что во время ремонта в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на этом участке, будут внесены корректировки.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.