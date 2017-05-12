Житель 10-го микрорайона Брянска оевропеил вход в подъезд

Житель 10-микрорайона Брянска преобразил вход в подъезд многоквартирного дома.

Как рассказали в соцсетях местные жители, инициативный мужчина добавил «немного Европы» в облик серой многоэтажки по улице Федюнинского, с фантазией оформив входную дверь и прилегающую зону и установив деревянные ограждения.

По их словам, несмотря на опасения, вандалы и уличные художники обходят подъезд стороной. «Никто ничего не портит, эта красота уже долго», - рассказали жители 10-го микрорайона.

Новый облик подъезда и территории перед ним очень понравился детям.