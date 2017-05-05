12 мая в Брянской области потеплеет до 16 градусов
12 мая температура в Брянской области поднимется до 16 градусов.
По данным регионального ГУ МЧС, в пятницу в области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, днем воздух прогреется до +11…+16 °С.
По прогнозам синоптиков, до 19 градусов в Брянской области потеплеет к концу следующей недели.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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