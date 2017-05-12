Брянские родители судятся с младенцами за материнский капитал
Две семьи в Володарском районе не хотят оформлять на детей недвижимость, приобретенную на средства материнского капитала до решения суда.
Прокуратура выявила пять случаев использования материнского капитала с нарушениями ‒ родители приобрели жилье, но оформили его на себя. Закон же требует, чтобы недвижимость оформлялась в общую долевую собственность родителей и несовершеннолетних детей с определением долей.
Прокуратура Володарского района обратилась в суд, после чего три семьи добровольно восстановили своих детей в правах, отдав им причитающиеся доли квартир. А две семьи не торопятся исполнить закон ‒ иски прокуратуры находятся на рассмотрении.
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