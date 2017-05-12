Пассажиры «поезда Памяти» увидят «Эшелон»
В Брянске с 14 по 16 мая остановится калининградский «Поезд Памяти».
«Поезд Памяти» ‒ патриотическая акция правительства Калининградской области, которая позволяет жителям региона-анклава на поезде посетить исторические места «большой земли». Поезд выходит на маршрут уже в одиннадцатый раз, и путь его лежит из Калининграда в Брянск, затем ‒ в Минск.
Пассажиры поезда ‒ молодые люди, деятельно проявившие свой патриотизм, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий локальных войн.
На Брянщине гостей пригласят на Партизанскую поляну, в Хацунь, в краеведческий музей. Кроме того, калининградцы встретятся с брянскими студентами и школьниками, примут участие в открытии регионального этапа «Вахты Памяти» и посмотрят премьеру спектакля «Эшелон» в драмтеатре.
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